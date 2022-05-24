Цхинвал, 24 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Вступление в должность президента Южной Осетии победившего на выборах лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева начнётся в 12:00 (совпадает с московским) 24 мая в Государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова. Об этом сообщает агентство «Рес».

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

По данным журналистов, избранный глава республики пройдёт к театру по красной ковровой дорожке мимо почётного караула. Там он принесёт присягу положив правую руку на специальный экземпляр конституции Южной Осетии. С этого момента он вступит в должность.

Сообщается, что зал вмещает 500 человек. Среди гостей будут первый президент республики Людвиг Чибиров, третий президент Леонид Тибилов и четвёртый президент (пока действующий) Анатолий Бибилов. О втором главе республики Эдуарде Кокойты не сообщается.

Среди гостей также ожидаются представители России, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик, Нагорного Карабаха и Никарагуа. Также ожидается приезд главы Северной Осетии Сергея Меняйло, представителей Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана.

Напомним, второй тур президентских выборов в Южной Осетии прошёл 8 мая. Глава республики вступает в должность на пять лет.