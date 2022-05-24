Краснодар, 24 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Запрет на полёты для аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара продлён решением Росавиации до 31 мая, сообщил региональный оперативный штаб Краснодарского края.

mackwo7 Аэропорт

«Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, временный запрет на полёты для 11 аэропортов Юга России действует с 24 февраля. Кроме трёх аэропортов в Краснодарском крае, закрыты аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.