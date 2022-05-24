Париж, 24 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и 5 из 10 брейков.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) — Камилла Рахимова (Россия).

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