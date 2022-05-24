Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Строительство в Петербурге новой скоростной трамвайной линии от станции метро «Купчино» до жилого района «Славянка» начнётся летом 2022 года. Об этом 23 мая сообщил генеральный директор компании «Балтнедвижсервис» Дмитрий Панкратов, пишут «Ведомости».

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

На строительство линии и других необходимых объектов уйдёт более 25,9 млрд рублей. Проект уже разработан, поэтому подготовительные работы к строительству планируют начать уже летом. Концессионер намерен договориться с властями для получения земель под трамвайную линию в ускоренном режиме.

Между тем соглашения о финансировании у компании по-прежнему нет. Для этого необходимо пройти госэкспертизу, чтобы узнать конечную стоимость строительства.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что линия может быть продолжена до будущего кампуса СПбГУ, строительство которого планируют развернуть недалеко от жилого района «Детскосельский». Сама трамвайная линия, по планам проекта, должна быть готова к 2024 году.