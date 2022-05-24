Тобольск, Тюменская область, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Полицейских из тюменского города Тобольска обвиняют в превышении должностных полномочий, а именно в избиении прохожего. Об этом сообщает портал 72.ru, со ссылкой на материалы дела.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полицейский

Стычка между полицейскими и прохожими произошла летом 2021 года. После просьбы показать документы один из стражей порядка якобы ударил прохожего, затем к нему присоединились коллеги.

Полицейским сейчас грозят немалые сроки. Один из обвиняемых обратился в редакцию портала. Полицейские утверждают, что их оговаривают. Якобы они применили силу после оскорблений и оказания сопротивления.

«Нами же написано заявление по поводу нападения на сотрудника полиции. Это заявление куда-то пропало. Я жаловался в областную прокуратуру», — сообщил полицейский изданию.

Пострадавший считает, что правоохранители его избили без повода. Отмечается, что дело на данный момент рассматривается в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Югре бывший оперативный дежурный по Нефтеюганскому району подозревается в нанесении побоев человеку в одном из отделов полиции.