Уфа, 24 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Строительство еще одного проблемного дома в Уфе намерены закончить к концу текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства намерен завершить строительство жилого дома (застройщик АО «Регионстройкомплекс») в г. Уфе, квартал № 378, в районе улиц Кирова, Мустая Карима, Ленина до конца 2022 года. Свыше ста человек ждут свои квартиры. При этом степень готовности дома составляет 55%.

«Фонд задействовал большое количество рабочих для выполнения строительных объемов в запланированный срок. К концу года ожидается завершение объекта и тогда более сотни дольщиков получат свое жилье», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства региона Артема Ковшова.

Помимо этого дома, в квартале № 378, началась застройка жилого комплекса в квартале 429−431, ограниченном улицами Чернышевского, Коммунистической, Дорофеева, Мингажева.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии восстановили права около одной тысячи человек. Своего жилья в республике ожидают ещё свыше 2,9 тысяч дольщиков.