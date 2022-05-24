Москва, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. После освобождения Украины от нацизма воссоединения с ней Россия не будет выплачивать ее долги странам-агрессорам, отметил депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

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«После освобождения Украины от фашизма и воссоединения с ней Россия не будет признавать и выплачивать её долг странам-агрессорам», — отметил Делягин в телеграм-канале.

«С дохлого «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вам уши. Со своих поросят возместите. Или с Польши с Финляндией», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдум Вячеслав Володин заявил, что из американских 40 млрд долларов Украина военной помощи получит только 15%, однако весь объем долга придется выплачивать ей.