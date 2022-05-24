Киев, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский готов ко встрече только с президентом России Владимиром Путиным и только тогда, когда на переговорах будет вестись обсуждение вопроса о прекращении конфликта. Он заявил об этом 24 мая, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что возможность организации такой встречи становится все сложнее, так как «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно» и добавил, что, несмотря на это, российская и украинская стороны «должны пытаться закончить» конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск.