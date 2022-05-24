Донецк, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (выпущено) 268 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей: мужчины 1947 и женщины 1974 г. р., в Петровском районе Донецка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 мая в Донецкой Народной Республике город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск.

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