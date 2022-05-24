Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая должна выступать в Давосе 24 мая, предупредила, что рост и инфляция находятся на противоположных путях, поскольку растущее ценовое давление сдерживает экономическую активность и разрушает покупательную способность домохозяйств, сообщает 24 мая Reuters.

Adam Tinworth Кристин Лагард

Украинский конфликт «вполне может оказаться переломным моментом для гиперглобализации», заявила она 23 мая в своем блоге.

Это может привести к временному нарушению логистических цепочек и повысить издержки в переходный период, которые создадут давление на экономику, добавила Лагард.

Тем не менее она по сути пообещала повышение ставок в июле и сентябре с целью сдержать инфляцию, даже если стоимость займов отрицательно скажется на перспективах экономического роста.