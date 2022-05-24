Новокузнецк, Кемеровская область, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Новокузнецке сегодня, 24 мая, на должность заместителя главы города — руководителя администрации Новоильинского района назначен Алексей Кузнецов. Об этом сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

«Алексей Александрович — уроженец города Новокузнецка, женат, воспитывает двоих детей; имеет высшее образование: в 2003 году окончил СибГИУ по специальности «Металлургические машины и оборудование»; трудовой стаж в системе ЖКХ — более 18 лет; с сентября 2017 года — директор муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ». Основной куратор от Дирекции ЖКХ нацпроекта «Жильё и горсреда» в Новокузнецке», — уточнил глава Новокузнецка в своём телеграм-канале.

Напомним, предшественник Кузнецова на посту Денис Елькин ранее возглавил Центральный район.