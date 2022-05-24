Грозный, 24 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал военнослужащим Украины как можно быстрее принять решение о прекращении сопротивления российским Вооруженным силам и сложить оружие. Молодым людям, никогда до этого не державшим в руках оружие, которых выставили как пушечное мясо, пора понять, что они воюют, ради «сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани». При этом для тех, кто замешкается в принятии правильного решения, может оказаться поздно, так как освобождение Украины от неонацистов и милитаризации идет быстрыми темпами, подчеркнул глава Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У украинских военнослужащих все ещё есть выбор — добровольно сложить оружие и вернуться к своим семьям. В противном случае билет в один конец им обеспечен. Лично я советую не затягивать с решением, потому как наступление освободительной армии продвигается крайне быстро», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Кадыров, число украинских военных, «осознавших истинную сущность киевского режима» и понявших, что их обманули, ежедневно растет.

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