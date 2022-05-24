Симферополь, 24 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в международный аэропорт «Симферополь» продлен до 03:45 31 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. Решение принято Росавиацией.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта Симферополь в разделе пресс-центр», — уточнили в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты в Крым, а также ещё в десять городов юга России было введено с 24 февраля. Ранее власти заявляли, что не видят предпосылок к снижению турпотока — значительная часть туристов приезжает в Крым автотранспортом, многие пользуются железной дорогой. В этих целях увеличено число поездов. Например, с 28 мая будет запущен новый ежедневно поезд из Москвы в Крым.