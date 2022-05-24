Вашингтон, 24 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах сотрудникам федеральных правоохранительных органов дадут новые полномочия. Теперь они будут обязаны вмешиваться при применении другими сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы. Об этом говорится в служебной записке министра юстиции Меррика Гарленда, сообщает The Washington Post.

Elvert Barnes Полиция США

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«Офицеры будут обучены и должны распознавать и действовать согласно обязанности, чтобы вмешаться и предотвратить или остановить в надлежащих случаях любого офицера от применения чрезмерной силы или любого другого применения силы, которое нарушает конституцию, другие федеральные законы или политику министерства в отношении приемлемого применения силы», — говорится в памятке.

Служебная записка адресована главам ФБР, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Управления национальной политики по контролю над наркотиками, Службы маршалов США и американского Федерального бюро тюрем.

Отмечается, что изменения в правила применения силы министерство юстиции США впервые за 18 лет. Новые правила должны вступить в силу 19 июля.