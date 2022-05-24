Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Президент США Джо Байден своим очередным непродуманным заявлением, возможно, спровоцировал ситуацию, когда Вашингтону придется вести конфронтацию одновременно с двумя ядерными державами, пишет Сохраб Ахмари в статье, вышедшей 24 мая в The American Conservative.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Накануне глава Белого дома, выступая на пресс-конференции в Токио, заявил о том, что США готовы защищать Тайвань военным способом в случае вторжения со стороны КНР.

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«Извините, если я излишне встревожен, но не могли бы мы не идти по этому пути? Ради Бога, может ли Америка избежать открытой конфронтации с обладающей ядерным оружием КНР, в то время как мы уже вовлечены в открыто признанную опосредованную войну с Россией, еще одной ядерной державой?» — задается вопросом Ахмари.

Заявления Байдена в Токио были настолько прямыми и недвусмысленными, что удивились даже его помощники в комнате. И это понятно: американский лидер отбросил то немногое, что осталось от давней политики Америки, предоставившей Пекину решать, встанет ли Вашингтон на защиту Тайваня. Идея заключалась в том, что двусмысленность и непредсказуемость могут служить сдерживающими факторами. Если в Китае будут понимать, что атака будет встречена военными ответными действиями США, то единственный вопрос с их точки зрения заключается в том, когда лучше ее осуществить с учетом политического климата и баланса сил.

В Белом доме поспешили — уже не в первый раз — исправить ситуацию и указали на то, что Байден лишь повторил приверженность США Закону об отношениях с Тайванем, в рамках которого Вашингтон намерен поставлять Тайбею оружие, чтобы тот мог защищать себя.

Проще всего объяснить эти тревожные заявления, отмечает автор, тем, что Байден — «слабонервный старый дурак, делающий оплошности», однако, скорее всего, дело в том, что глава Белого дома озвучивает, хотя и с излишним энтузиазмом, новый консенсус, сформировавшийся внутри Вашингтона. На это же указывают и визиты бывший и действующих официальных лиц США на остров, в том числе крайне воинственного бывшего госсекретаря Майка Помпео и сенатора Линдси Грэма из Южной Каролины.

Слова Байдена также отражают более широкое настроение общей воинственности Запада по обе стороны Атлантики. Достаточно прочесть редакционные страницы крупнейших изданий, чтобы убедиться в том, что голоса тех, кто призывает хотя бы к капельке сдержанности или осмотрительности, составляют крайнее меньшинство, если им вообще позволено быть услышанным.

При этом происходящее отдает сюрреализмом: США не могут достать детское питание для своих новорожденных, инфляция зашкаливает, бензин стоит $7 за галлон. Аналогичные кризисы с поставками и энергетический кризис охватили страны ЕС. И все же трансатлантический политический класс всерьез удовлетворен перспективой войны на два фронта с Россией и Китаем. Чем слабее становится Запад в материальном плане — чем больше его политическая экономия смещается в сторону извлечения денег и бесполезных приложений, — тем глубже его внутренняя культурная гниль, тем более агрессивным и безумным он становится на мировой арене.