Донецк, 24 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 8:50 с позиций в Авдеевке ВСУ выпустили по Ясиноватой пять мин калибром 120 мм. Предыдущая атака была зафиксирована в 8:05. Тогда боевики выпустили три мины.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение полётов в 11 российских аэропортов продлено до 11 мая.