Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Теплый антициклон с запада и облачный, холодный циклонический вихрь с востока сформируют погоду в Санкт-Петербурге во вторник, 24 мая, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Исторический центр Санкт-Петербурга

По его словам, погода в Петербурге и Ленобласти будет формироваться в противоборстве погожего и довольно тёплого антициклона с запада и облачного и холодного циклонического вихря с востока.

«В такой ситуации в Северной столице при переменной облачности обойдётся без дождей и воздушные массы смогут неплохо прогреться, а вот на востоке области облаков будет больше, пройдут небольшие осадки и заметно холодней», — отметил синоптик.

Температура воздуха в городе на Неве будет колебаться в районе +16…+18 градусов, по Ленинградской области +14…+19 градусов, на востоке Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

«В среду погода изменится мало», — добавил Леус.