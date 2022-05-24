Пенза, 24 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в Пензенскую область. Препарат в количестве 10 тыс. комплектов уже начали распределять по медицинским организациям, сообщает облминздрав.

Pnzreg.ru Вакцинация беременных от COVID-19 в Пензенской области

По состоянию на 23 мая в Пензенской области первый компонент вакцины получили 811 615 человек. Завершили вакцинацию 804 584 жителя области. Более 255,8 тыс. человек прошли повторную иммунизацию против коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области зарегистрировано 186 446 случаев заражения коронавирусом.

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