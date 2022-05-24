Бразилиа, 24 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии, от лица государства владеющее контрольным пакетом акций нефтегазовой компании Petrobras, 23 мая объявило об отставке Жозе Мауру Коэлью, занимавшего пост президента компании всего 40 дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Junius Здание Petrobras в Рио-де-Жанейро

Ведущую госкомпанию страны предлагается возглавить Кайо Марио Паеса ди Андради, который являлся заместителем министра экономики Бразилии по вопросам дебюрократизации. Ведомство отрекомендовывает ди Андради, который окончил Университет Сан-Паулу, а также Гарвардский и Дьюкский университеты в США, как человека, который «обладает всеми необходимыми квалификациями для того, чтобы возглавить компанию в целях преодоления вызовов, обусловленных текущей конъюнктурой, улучшения её репутационного капитала и реализации административных улучшений».

Особое внимание новому главе Petrobras предстоит обратить на «социальную ответственность».

В ведомстве объясняют сотрясающие компанию перестановки «чрезвычайной волатильностью международных рынков углеводородов», а также «различными общеизвестными геополитическими факторами».

Напомним, ди Андради станет четвёртым главой Petrobras с момента вступления в должность в январе 2019 года президента Бразилии Жаира Болсонару. До Коэлью пост президента компании занимали генерал в отставке Жоаким Силва и Луна и экономист Роберту Кастеллу Бранку, которые ушли в отставку из-за критики ценовой политики компании со стороны Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару призвал нефтегазовую компанию Petrobras не повышать стоимость топлива в стране вслед за ростом мировых нефтяных цен на фоне обострения ситуации в Европе из-за войны на Украине.