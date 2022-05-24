Париж, , 09:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Франции объявили о трёх подтвержденных случаях заражения оспой обезьян, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во Франции было зарегистрировано два новых случая заражения оспой обезьян, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло трех. Первый случай был обнаружен в Иль-де-Франс.

Оспа обезьян — редкое заболевание, возникшее в Африке. Вирус может передаваться при прямом контакте с поврежденной кожей или слизистыми оболочками больного человека, а также воздушно-капельным путем. Заражение вирусом начинается с лихорадки, которая сопровождается головными болями и ломотой в теле.

Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержке населения Франции на фоне увеличивающихся расходов на газ, продовольствие и бензин, готовят французские власти.

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