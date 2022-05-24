Париж, 24 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Франции объявили о трёх подтвержденных случаях заражения оспой обезьян, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Во Франции было зарегистрировано два новых случая заражения оспой обезьян, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло трех. Первый случай был обнаружен в Иль-де-Франс.

Оспа обезьян — редкое заболевание, возникшее в Африке. Вирус может передаваться при прямом контакте с поврежденной кожей или слизистыми оболочками больного человека, а также воздушно-капельным путем. Заражение вирусом начинается с лихорадки, которая сопровождается головными болями и ломотой в теле.

Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки населения Франции на фоне увеличивающихся расходов на газ, продовольствие и бензин готовят французские власти.