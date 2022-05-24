Новая Каховка, , 09:17 — REGNUM Деятельность сети закрытых чатов киевских спецслужб на освобождённых от украинских боевиков территориях для наводки ударов, из-за которых гибли военные Вооруженных сил (ВС) РФ и Донецкой Народной Республики (ДНР), раскрыли российские силовики. Об этом 24 мая рассказал источник в российских силовых структурах.

Рене Магритт.Шпион. 1928

По его словам, которые приводит РИА Новости, в небольших городах на освобожденных от киевских боевиков территориях Служба безопасности Украины набирала агентуру прямо из социальных сетей.

«Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть», — сказал источник.

Также указывается, что среди задержанных из числа участников таких чатов оказался житель освобожденного от киевских боевиков города Новая Каховка Виталий Чуприна, рассказавший, что в начале апреля к нему пришло приглашение в месседжере Telegram для вступления в закрытый чат СБУ.

«В этом сообщении была ссылка на телеграм-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту телеграм-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов», — рассказал он.

Кроме того, Чуприна добавил, что участниками этой группы осуществлялся сбор разведданных о передвижениях подразделений ВС России и ДНР, а также о местах расположения личного состава для последующих артиллерийских и ракетных ударов.

При этом участник чата уточнил, что куратор из СБУ или ВСУ также присылал сообщения о том, что благодаря отправленной им информации был произведен удар, в результате чего гибли военные РФ и ДНР, а также отметил, что кураторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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