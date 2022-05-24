Москва, , 09:16 — REGNUM Ограничение полётов в 11 российских аэропортов продлено до 11 мая, сообщили 24 мая в Росавиации.

Самолет wacki56

Ведомство ещё на неделю продлила ограничения, введённые с начала специальное военной операции России на Украине. С целью обеспечения безопасности авиасообщения, в 11 аэропортов юга и центральной части России полёты приостановлены.

Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам предлагается пользоваться альтернативными маршрутами, в частности, аэропортами Сочи, Волгограда и Ставропольского края, а также железнодорожным транспортом.