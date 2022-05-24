Москва, , 09:16 — REGNUM Росавиация продлила режим ограничения полётов самолётов в некоторые районы южной и центральной частей России. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Самолет AlexandrVe

Так, режим ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён с 25 мая до 31 мая 2022 года 03:45 по мск.

Полёты будут по-прежнему ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно

Как сообщало ИА REGNUM, изначально ограничения полётов были введены с 24 февраля до 2 марта, но затем продлевались уже несколько раз.

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