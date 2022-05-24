Ереван, , 09:14 — REGNUM Внешняя политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна угрожает государственности республики. Об этом говорится в заявлении, обнародованном движением «Сопротивление».

Никол Пашинян Стоп-кадр прямого эфира azatutyun.am

«Проводимая Николом Пашиняном политика противоречит интересам Армении и Карабаха, угрожает существованию нашего государства и может привести к тюркизации Армении, способствуя выселению армян из Карабаха», — говорится в заявлении.

В движении отреагировали на переговоры Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации отношений двух стран, которые прошли накануне в Брюсселе. В последующих после переговоров заявлениях не говорилось о Нагорном Карабахе, что, по мнению авторов заявления, свидетельствует о том, что жителей республики посчитали нацменьшинством Азербайджана.

Члены «Сопротивления» объявили Пашиняна «нелегитимным», а также все договорённости с ним.

Стоит отметить, что 24 мая участники «Сопротивления» вышли на акцию протеста в Ереване. Они заблокировали входы в здание МИД Армении и объявили, что ведомство «не имеет права» работать.