Ярославль, , 09:19 — REGNUM Авиарейсы из Ярославля в Москву через аэропорт Шереметьево отменили из-за снизившегося пассажиропотока. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Аэропорт «Туношна» Yarregion.ru

«Авиасообщение из Ярославля в Москву предусматривало трансферные перелеты через аэропорт Шереметьево с разлетом по действующей маршрутной сети авиакомпании ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», в том числе на международных направлениях. В настоящее время пассажиропоток на этих рейсах снизился. Средний коэффициент загрузки воздушных судов — не более 27,8%. В виду этого рейсы по маршруту Ярославль — Москва — Ярославль приостановлены с 1 июня 2022 года. Принимая во внимание потребность в воздушных перевозках департамент транспорта Ярославской области совместно с АО «Аэропорт Туношна» и авиаперевозчиками прорабатывают вопрос по расширению маршрутной сети с учетом возможности сохранения действующих направлений и организации новых», — сообщили в правительстве.

Освободившиеся SSJ100, ранее действовавшие на направлении Москва — Ярославль, «Аэрофлот» собирается перевести на более востребованные маршруты.