Калуга, , 10:11 — REGNUM Сводный хор детских школ искусств Калуги в составе 230 человек и Губернский духовой оркестр калужской областной филармонии под управлением Сергея Орлова 24 мая выступят площадке «Гостиный Двор», где состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области

В программе концерта — песни из мультфильмов и кинофильмов, хоровые произведения Серафима Туликова, других калужских композиторов.

Ежегодно 24 мая в России торжественно отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — славянских просветителей, создателей славянской азбуки. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, которая была названа кириллицей.

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