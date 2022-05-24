Кемерово, , 09:12 — REGNUM В Сибирской генерирующей компании прокомментировали прорыв трубопровода на улице Климасенко в Новокузнецке. В СГК уточнили, что инцидент произошёл во время гидравлических испытаний.

Теплосеть Dorus.ru

«Причина порыва — коррозия металла. По оценкам специалистов, степень износа этой тепловой сети составляет 75%. Теплотрасса на улице Климасенко, в контуре Западно-Сибирской ТЭЦ эксплуатируется с 1962 года», — говорится в телегра-канале компании.

По данным СГК, диаметр трубы 700 мм. Специалисты сейчас занимаются перекладкой повреждённого сегмента.