Вильнюс, , 09:11 — REGNUM Декрет об отзыве де-юре с 1 июня полномочий посла Литвы в России Эйтвидаса Баярунаса подписан литовским президентом Гитанасом Науседой, 23 мая сообщили в пресс-службе главы республики.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение принято на основе «представления правительства страны и с одобрения парламентского комитета по внешней политике». Фактически Баярунас был отозван из Москвы еще в апреле и уже с того момента находился в Литве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начал апреля литовские власти решили выслать из Вильнюса российского посла Алексея Исакова. 12 мая Литва объявила, что с 7 июня закрывает свое консульство в Санкт-Петербурге.

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