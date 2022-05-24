Берлин, , 09:10 — REGNUM Санкции, введённые Западом в отношении России, не смогли пошатнуть экономику страны. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зарубежные аналитики удивлены тем, что санкции Запада практически не наносят вреда российской экономике. Так, ожидаемого Западом полного обвала рубля и рецессии не произошло. Россия, по-видимому, была «хорошо подготовлена к экономической войне», отмечается в статье.

Подчёркивается, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в целом смогла выдержать санкционное давление, причём «весьма достойно». По его словам, на это указывают все основные макроэкономические показатели.

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