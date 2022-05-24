Берлин, 24 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Санкции, введённые Западом в отношении России, не смогли пошатнуть экономику страны. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Зарубежные аналитики удивлены тем, что санкции Запада практически не наносят вреда российской экономике. Так, ожидаемого Западом полного обвала рубля и рецессии не произошло. Россия, по-видимому, была «хорошо подготовлена к экономической войне», отмечается в статье.

Подчёркивается, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в целом смогла выдержать санкционное давление, причём «весьма достойно». По его словам, на это указывают все основные макроэкономические показатели.

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