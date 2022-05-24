Москва, 24 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. России очень повезло с разболтанностью действующего президента США и его администрации, однако это не значит, что с мировой арены ушла мощная сверхдержава, наоборот, она в безумии своем готова пойти на многое, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«А главное в том, что они предлагают Японии место в Совете Безопасности, в обновленном Совете Безопасности. А это что значит на практике? Там с этой Японией варганится большой проект… Не австралийцы с кенгуру будут воевать с Китаем, это будут делать японцы, потому что индийцы откажутся, они не хотят этого. Они очень хотят дружить с американцами, но только до той черты, где их начинают стравливать», — заявил Кургинян.

По его словам, США предлагают какой-то новый и очень мрачный мир, в пределах которого конфликт на Украине — это не последнее решение, пусть оно и безальтернативно разрешится в пользу России. А то, что вытворяет сейчас президент США Джо Байден начинено одновременно и бредом, и новыми угрозами для человечества.