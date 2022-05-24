Нижний Новгород, 24 мая 2022, 09:13 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», корпорация МСП совместно с властями российских регионов и представителями крупных торговых сетей реализуют проект «Фермерский островок». Речь идет об открытии небольших «магазинов в магазине» под одноимённым брендом, куда все товары поступают на прилавок напрямую от производителей, минуя посредников.

Нижний Новгород стал первым городом Поволжья, где открылся «Фермерский островок»
Нижний Новгород стал первым городом Поволжья, где открылся «Фермерский островок»
Цитата с сайта мсп. рф

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Такая концепция в условиях беспрецедентного санкционного давления призвана не только помочь малому бизнесу расширять рынки сбыта во взаимовыгодном сотрудничестве с ретейлом, но и способствовать решению вопросов импортозамещения. Причем, в случае с открытием каждого конкретного магазина учитывают региональные особенности и потребности.

Так, открывшийся в начале мая «Фермерский островок» в торговой сети «Пятерочка» (Иваново) готов предложить покупателям взять «кофе с собой» и попробовать горячие блюда, приготовленные из фермерской продукции. Например, фермдог, приготовленный из фермерского мяса.

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Первым городом Поволжья, где стартовал данный проект, стал Нижний Новгород. Как сообщает платформа МСП, особенность открывшейся там торговой точки — широкий ассортимент сыров: 22 вида, сваренных по старинным французским, итальянским и швейцарским рецептам, полностью заместят импортную продукцию.

Как пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, процесс создания «Фермерских островков» от подбора локации с наибольшим трафиком и открытия магазина до масштабирования на весь регион сопровождает Корпорация МСП. Она же в лице своего дочернего МСП Банка предлагает операторам торговых точек финансовую поддержку на специальных условиях. Оценить фермерское разнообразие уже можно по адресу: ул. Буревестника, д. 15. В ближайшее время еще один «Фермерский островок» откроется в Дзержинске, на ул. Маяковского д. 21.

Также в мае 2022 года «Фермерский островок» заработал в Ижевске (Удмуртия). Он расположен в магазине торговой сети «Пятерочка» по адресу: ул. Клубная, д. 38. Привлекательной особенностью новой точки стали перепечи — национальное удмуртское блюдо в виде ватрушки с мясной, яичной, грибной или овощной начинками.

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Мнение о том, как относится к заявлениям о том, что программа импортозамещения в России полностью провалена, корреспонденту ИА REGNUM высказала директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова:

«Абсолютные оценки импортозамещению — что шапкозакидательские, что упаднические — не приведут к результату. Понятно, что есть проблемы с импортозамещением в различных отраслях экономики, но к этому нужно относиться как к объективному требованию времени. Сейчас многим предприятиям необходимо адаптироваться, но любой кризис (как изменение) — это и возможность занять рыночные ниши для новых предприятий, и здесь необходима государственная поддержка предприимчивых людей.

Сейчас активно замещается продукция овощеводства, бытовой химии, косметики, идёт работа в авиастроении, несмотря на то, что в производстве использовались и импортные составляющие. Дальнейшее снижение ставок по кредитам для предпринимателей, льготные условия от регионов — это шаги по созданию скелета крепких средних предприятий, стабилизирующих экономику в новых условиях».

Напомним, «Фермерский островок» работает в формате shop-in-shop, на его прилавках представлена продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающих в рамках кооперации.

В настоящее время «Фермерские островки» уже работают в Уфе, Новосибирске, Омске, Иваново и Ижевске. До конца 2022 года в регионах России будет открыто порядка двух десятков новых торговых точек.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.