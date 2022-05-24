Белгород, 24 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Аэропорту Белгорода продлён режим временного ограничения полётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе Росавиации.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Воздушная гавань остаётся закрытой до 31 мая 03:45 по московскому времени. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим временного ограничения полетов введён для 11 аэропортов юга и центральной части России с 24 февраля.