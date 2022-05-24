Москва, , 09:08 — REGNUM Министерств образования и науки РФ планирует ввести в российских вузах общий формат и объем преподавания дисциплины «История России», передаёт ТАСС 24 мая со ссылкой на пресс-службу министерства.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение учебного года образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета в российских вузах должны обеспечивать реализацию дисциплины «История России» в объёме 144 академических часа.

В настоящее время действующих стандартах «История» является обязательным предметом в вузах, но не установлены требования к объёму и формату изучения.

Во многих вузах учебное заведение само определяет наименование, объем и содержание данного предмета. Теперь планируется установить единый формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах России уроки истории будут проводиться с первого класса, заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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