Красноярск, 24 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о сильной жаре.

Health.mil Жара

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию от Гидрометцентра, 25 мая в южных районах Красноярского края ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Добавим, в центральных и южных районах края сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 25 мая прогнозируется 30-градусная жара.

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