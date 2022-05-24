Москва, 24 мая 2022, 09:03 — REGNUM Полная зачистка от нацистов Мариуполя и прогрызание оборонительных линий Авдеевки есть невиданный героизм, который затмевает любой бардак, который творится в союзной армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, Запад и Украина делают вид, что этого огромного события нет, а вместо этого пропаганда рассказывает нам, как «героическая украинская армия» разбила б/у ЗИЛ-131, и это есть «великая победа украинского оружия», которая «открывает дорогу на Москву».
По его словам, можно хоть десять запятых расставить с происходящим в союзной армии бардаком. Он есть и был всегда, но доминирует не бардак, а героизм. По его словам, такими темпами, союзные войска создадут котлы, включая Краматорск, который будет новым Мариуполем. Но и эти котлы будут взяты, вопрос заключается лишь только в том, как России выстоять в ближайшее десятилетие, став главным врагом Запада.