Москва, , 09:03 — REGNUM Полная зачистка от нацистов Мариуполя и прогрызание оборонительных линий Авдеевки есть невиданный героизм, который затмевает любой бардак, который творится в союзной армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

«Очистка Мариуполя — это событие мирового класса, понимаете? И нам не надо стыдиться этих слов, потому что, фактически, мы взяли под контроль Азовское море. А это было южное подбрюшье, через которое хотели по нам бить. Если бы был Мариуполь украинский, значит там была бы база, и оттуда они бы фигачили по нашему югу. Это огромное событие», — заявил Кургинян.

По его словам, Запад и Украина делают вид, что этого огромного события нет, а вместо этого пропаганда рассказывает нам, как «героическая украинская армия» разбила б/у ЗИЛ-131, и это есть «великая победа украинского оружия», которая «открывает дорогу на Москву».

«Теперь, Авдеевка. Это такой героизм. Как показать людям, что такое пробиваться через четыре метра железобетона? Как вообще может союзная армия так двигаться вперед в условиях, когда она в меньшинстве? Может, и делает! Ну почему же мы не имеем права этим гордиться?», — продолжил эксперт.

По его словам, можно хоть десять запятых расставить с происходящим в союзной армии бардаком. Он есть и был всегда, но доминирует не бардак, а героизм. По его словам, такими темпами, союзные войска создадут котлы, включая Краматорск, который будет новым Мариуполем. Но и эти котлы будут взяты, вопрос заключается лишь только в том, как России выстоять в ближайшее десятилетие, став главным врагом Запада.