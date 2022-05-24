Джакарта, 24 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Сербии договорились улучшить двусторонние отношения, особенно в области экономики и торговли, сообщает Antara.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Мы согласны с тем, что еще есть много возможностей для улучшения двусторонних отношений, связанных с торговлей и инвестициями», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем, который находится с визитом в Индонезии.

По словам главы МИД Индонезии, торговое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами показало позитивные сдвиги даже во время пандемии. В 2021 году объем торговли между странами достиг 26,8 млн долларов США.

Инвестиции Индонезии в Сербию достигли 11 млн долларов США. Их число продолжает расти, в том числе за счет производства и распространения лапши быстрого приготовления и плантаций по выращиванию грибов. Тем временем Сербия согласилась увеличить объем рынка индонезийского пальмового масла на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял министра иностранных дел Сербии Николу Селаковича с почетным визитом в Джакарте.