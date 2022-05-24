Донецк, 24 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике город Ясиноватая попал под обстрел украинских войск. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 8:05 с позиций в городе Авдеевка боевики обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Всего выпущено три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, под обстрел украинских войск попали населённые пункты Пантелеймоновка и Михайловка.