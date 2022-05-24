Пермь, 24 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края задержан и отправлен под стражу мужчина 1987 года рождения. Его обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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По версии следствия, в 2014–2017 годах на территории домовладения своих знакомых в населенном пункте Прикамья злоумышленник без применения насилия и угроз неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки младше 12 лет. В октябре 2021 года он применил физическое насилие для совершения действий сексуального характера в отношении девочки младше 16 лет.

На протяжении длительного времени жертвы не заявляли о преступлениях. Весной 2022 года о преступных деяниях стало известно матери одной из девочек. Последовало заявление правоохранителям.

Местонахождение мужчины было неизвестно, потому его объявили в розыск. Пермяка задержали в Москве и доставили в Пермский край. Мужчина дал признательные показания.