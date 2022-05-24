Верхнедонской район, Ростовская область, 24 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в небе над Ростовской областью 23 мая. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростовская область

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В своём telegram-канале он публикует кадры из Верхнедонского района — в голубом небе виден дым. На снимках — обломки БПЛА, которые были обнаружены в трёх километрах от хутора Казанско-Лопатинский.

ИА REGNUM отмечает, что Ростовская область граничит с Донбассом. Расстояние от предполагаемого места, где был спит украинский БПЛА, до российско-украинской границы составляет примерно 100 километров.