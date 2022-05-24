Уфа, 24 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Указ о назначении судей подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 23 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, председателем Арбитражного суда Башкирии назначен Николай Архиереев. Председателем Давлекановского районного суда Башкирии стала Светлана Вяткина. Заместителем председателя Калининского районного суда Уфы назначен Марсель Ишкубатов.

Судьями Верховного суда Башкирии назначены Лилия Калимуллина, Ирик Салимов и Марат Галлямов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заместителем председателя Верховного суда Башкирии назначенАзат Гизатуллин.