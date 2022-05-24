Москва, , 09:01 — REGNUM В случае, если России поступит предложение о возобновлении отношений со странами Запада, в Москве серьезно подумают, стоит ли это делать. Об этом 23 мая заявил министр иностранных с дел РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не «пляшут под чужую дудку». Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», — сказал он.

Также Лавров указал, что в случае, если западные страны будут что-либо предлагать Москве по возможности возобновления отношений, российская сторона серьезно подумает, нужно ли это делать.

«Когда они переживут свою «остервенелость» и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — отметил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что призывающие «победить Россию» западные политики плохо знают историю.