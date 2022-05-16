Псков, 24 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Псковской области простились с гвардии сержантом ВДВ Кириллом Порошиным, погибшим при выполнении воинского долга при защите Донбасса.

https://t.me/MV_007_Pskov Кирилл Порошин

«Он погиб, сражаясь за безопасность и будущее нашей страны в специальной военной операции на Украине», — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона принёс искренние соболезнования родным Кирилла Порошина и добавил, что его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в течение трех месяцев глава региона сообщил о гибели в ходе спецоперации на Украине 33 военнослужащих, родившихся в Псковской области или служивших в Псковском гарнизоне.