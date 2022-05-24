Бостон, США, 24 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:82.

(сс) Keith Allison Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 31 очко. В составе «Майами» форвард Виктор Оладипо набрал 23 очка.

Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 26 мая.