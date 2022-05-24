«Бостон» разгромил «Майами» и вновь сравнял счёт в серии
Бостон, США, 24 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 102:82.
(сс) Keith Allison
Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 31 очко. В составе «Майами» форвард Виктор Оладипо набрал 23 очка.
Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 26 мая.