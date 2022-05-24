Минобрнауки РФ планирует ввести общий формат для вузов по истории России
Москва, 24 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Для российских вузов планируется ввести общий формат преподавания дисциплины «История России», сообщили 24 мая в Минобрнауки РФ.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»
В министерстве рассказали, что в России планируется ввести общий для вузов формат и объём преподавания дисциплины «История России».
Отмечается, что хотя в действующих стандартах дисциплина «История» и является обязательным предметом, к нему не установлены требования к объёму и формату изучения.