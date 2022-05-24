Москва, 24 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Для российских вузов планируется ввести общий формат преподавания дисциплины «История России», сообщили 24 мая в Минобрнауки РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «История России глазами художников. К 800-летию Александра Невского»

В министерстве рассказали, что в России планируется ввести общий для вузов формат и объём преподавания дисциплины «История России».

Отмечается, что хотя в действующих стандартах дисциплина «История» и является обязательным предметом, к нему не установлены требования к объёму и формату изучения.