Ханой, , 08:57 — REGNUM Убытки в размере 2,62 трлн донгов (более $113 млн) понесла с начала 2022 года национальная вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines, 23 мая сообщило издание Tuoi Tre со ссылкой на информацию организации.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На ее финансовое состояние продолжает влиять ситуация с авиаперевозками, сложившаяся из-за ограничений, которые ранее действовали в рамках борьбы с коронавирусом. Несмотря на то, что объем выручки Vietnam Airlines по итогам первого квартала достиг максимума за два последних года, авиаперевозчик продолжает нести финансовые потери.

В министерстве планирования и инвестиций Вьетнама считают, что положение дел в авиаотрасли может вернуться к тому состоянию, что было до пандемии, не ранее 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая авиакомпания «Камчатка», зарегистрированная в октябре 2020 года, заявила о прекращении своей деятельности из-за санкций, которые были введены со стороны США.

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