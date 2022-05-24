Ханой, 24 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Убытки в размере 2,62 трлн донгов (более $113 млн) понесла с начала 2022 года национальная вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines, 23 мая сообщило издание Tuoi Tre со ссылкой на информацию организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

На ее финансовое состояние продолжает влиять ситуация с авиаперевозками, сложившаяся из-за ограничений, которые ранее действовали в рамках борьбы с коронавирусом. Несмотря на то, что объем выручки Vietnam Airlines по итогам первого квартала достиг максимума за два последних года, авиаперевозчик продолжает нести финансовые потери.

В министерстве планирования и инвестиций Вьетнама считают, что положение дел в авиаотрасли может вернуться к тому состоянию, что было до пандемии, не ранее 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая авиакомпания «Камчатка», зарегистрированная в октябре 2020 года, заявила о прекращении своей деятельности из-за санкций, которые были введены со стороны США.