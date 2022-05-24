Москва, 24 мая 2022, 08:53 — REGNUM Призывающие «победить Россию» западные политики плохо знают историю, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дипломат обратил внимание на заявление западных политиков о том, что «Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию» или добиться того, чтобы РФ «проиграла на поле боя».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что политики западных стран«делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия».