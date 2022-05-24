Харьков, Украина, 24 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа организовали комендантскую службу на оборудованных блокпостах, сообщает 24 мая Министерство обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

В министерстве рассказали, что блокпосты обеспечивают надёжную безопасность движения воинских колонн на территории Харьковской области в ходе специальной военной операции России на Украине. Военнослужащие проводят транспортных средств, водителей и пассажиров, а также досматривают грузы, а также взаимодействуют с мирными жителями.

«Мирные жители жалуются каждый день: там прилетело, тут прилетело, у кого-то что-то украли. Со всеми вопросами пытаемся разбирать, работает дознание — люди вникают, берут объяснения. Задерживаем подозрительных людей — тоже туда доставляем, у нас они не находятся», — рассказал военнослужащий.

На кадрах показано, что блокпосты оборудованы бетонированными укреплениями, защищены от попадания снарядов и осколков.